“O apoio militar da Ucrânia por parte dos Estados Unidos parece mais ao conflito direto com a Rússia do que as declarações da administração norte-americana sugerem, e essa ambiguidade está colocando a segurança dos EUA em um lugar perigoso “, diz o artigo.

Na opinião da especialista, as declarações da Casa Branca sobre inadmissibilidade do confronto direto com a Rússia foram anuladas pelas entregas aos militares ucranianos de sistemas de foguetes HIMARS, potencialmente capazes de atingir alvos no território russo.