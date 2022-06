Ocidente fornece dados de inteligência aos batalhões nacionalistas na Ucrânia, diz autoridade russa

Ele ressaltou que Washington e seus aliados têm agravado deliberadamente a situação na Ucrânia . Assinalando o perigo particular das ameaças colocadas, a Rússia foi obrigada a iniciar uma operação militar especial, que visa proteger as pessoas do genocídio neonazista, alcançar a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, garantindo seu estatuto neutro, disse Patrushev.

“Temendo a derrota dos nacionalistas ucranianos, os países do Ocidente coletivo, liderados pelos EUA, organizaram a entrega de armas e equipamentos militares, asseguraram o influxo de conselheiros militares e especialistas para a Ucrânia, fornecem dados de inteligência aos batalhões nacionalistas. Além disso, em justificação de suas ações, desencadearam guerra de informação hedionda e sem precedentes contra a Rússia”, disse o secretário do Conselho de Segurança.

“Atualmente, as Forças Armadas da Rússia, junto com a Milícia [Popular] de Donbass estão corajosa e abnegadamente realizando as tarefas definidas pelo presidente russo. E, apesar da ajuda maciça do Ocidente ao regime de Kiev e da pressão de sanções sem precedentes contra a Rússia, os objetivos da operação militar serão alcançados”, concluiu.