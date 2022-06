Rússia explica cortes de gás da UE — CMIO

Sanções ocidentais estão impedindo entregas de gasodutos Nord Stream, diz Kremlin

As sanções ocidentais à Rússia estão impedindo as entregas de gás russo à Alemanha através do gasoduto Nord Stream, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

Comentando sobre a redução do fornecimento de gás para a UE na semana passada, Peskov observou que a Rússia continua “o fornecedor mais confiável”, mas as restrições tornaram a entrega tecnicamente impossível.

“Do ponto de vista tecnológico, a infraestrutura mecânica do gasoduto está sofrendo por causa das sanções impostas pela UE. As instalações de bombagem, nomeadamente as turbinas, têm de passar por manutenção. Mas as turbinas não podem ser devolvidas; ou seja, os europeus não os estão devolvendo”, disse Peskov.

A Gazprom da Rússia cortou o fornecimento de gás natural para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream em 60% na semana passada, citando a falha da Siemens Energy em devolver um equipamento a uma estação de compressão “no tempo devido” depois que foi enviado para o Canadá para reparos.













A Siemens Energy disse que não conseguiu entregar a peça devido às sanções canadenses à Rússia. Berlim chamou a decisão da Gazprom “político.”

“Simplesmente não há nada para bombear”, Peskov explicou. “Esta é uma crise provocada pelo homem, criada pela UE. Temos gás, está pronto para ser entregue, mas os europeus têm que devolver o hardware. E conserte o hardware de acordo com seus compromissos.”

