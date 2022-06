Taiwan envia patrulha para alertar 29 aeronaves da China que entraram em sua zona de defesa aérea

As aeronaves militares chinesas estão marcando presença cada vez mais frequente na ADIZ taiwanesa em meio às progressivas tensões entre o governo de Xi Jinping e Tsai Ing-wen. Taipé chama as repetidas atividades militares do gigante asiático de guerra de “zona cinzenta”, projetada para desgastar as forças taiwanesas e também para testar as respostas da ilha.