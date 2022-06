'Possível entrada da Ucrânia na UE levará pelo menos 15 anos', diz especialista

“A Turquia é candidata oficial desde 1999 […] Ser candidato oficial não significa nada, os países-membros da União Europeia podem vetar a adesão a qualquer momento do processo. A possível entrada da Ucrânia levará pelo menos 15 anos”, afirmou Modrikamen à Sputnik.

Modrikamen salientou que a oposição francesa já manifestou preocupação com a questão ucraniana e que, na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi lidera uma coligação em que muitas forças políticas se opõem à entrada da Ucrânia na união.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, recomendou no dia 17 de junho que a Ucrânia e a Moldávia recebessem o status de país candidato, com uma série de condições que devem cumprir antes do início das negociações de adesão. A Geórgia foi deixada de fora dessa recomendação.