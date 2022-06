Ucrânia relata queda nas exportações de grãos — CMIO

As entregas para o mercado global caíram 55% ano a ano desde o início de junho, mostram dados

O Ministério da Agricultura da Ucrânia disse na segunda-feira que os embarques de grãos no exterior totalizaram 777.000 toneladas até agora este mês. Isso representa uma queda de 55% em comparação com o mesmo período de 2021.

Segundo o ministério, foram exportadas 689 mil toneladas de milho, 63 mil toneladas de trigo e 21 mil toneladas de cevada. Os dados mostraram que em janeiro, um mês antes do início da operação militar da Rússia, a Ucrânia exportou 6 milhões de toneladas de grãos.

O mercado global de alimentos, já afetado pelo clima e pela pandemia de Covid-19, sofreu outro golpe com o conflito Rússia-Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais a Moscou. Os dois países exportaram mais de um quarto do trigo do mundo.

A situação provocou temores de insegurança alimentar global e fome. O diretor-executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley, havia dito anteriormente que 49 milhões de pessoas em 43 países já estão “batendo à porta da fome”.

