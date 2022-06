Rublo atinge alta de sete anos em relação ao dólar — CMIO

A moeda russa continua a se fortalecer apesar do apelo do Banco Central para levantar os controles de capital

O rublo disparou na Bolsa de Moscou na segunda-feira, atingindo uma nova alta de vários anos em relação ao dólar americano. O rali ocorre apesar da proposta do Banco Central na semana passada de eliminar os controles de capital que apoiaram a moeda diante das sanções internacionais.

A moeda russa caiu brevemente para 55,44 rublos em relação ao dólar na segunda-feira, seu nível mais forte em relação à moeda dos EUA desde junho de 2015, antes de recuar ligeiramente. O rublo também estava sendo negociado um pouco acima de 58 em relação ao euro, também perto de uma alta de sete anos.

Depois de cair para mínimos recordes no início de março devido à pressão das sanções ocidentais, a moeda se recuperou graças ao apoio dos controles de capital e à forte conta comercial da Rússia, dizem economistas. Na semana passada, no entanto, o chefe do Banco Central da Rússia pediu um aumento na maioria dos controles de capital em um esforço para enfraquecer o rublo.













O governo acredita que a moeda russa está muito forte no momento, com algumas autoridades sugerindo enfraquecê-la entre 70 e 80 rublos por dólar. O Banco Central e a Câmara de Auditoria, no entanto, se manifestaram contra as intervenções cambiais e apoiam a atual política de regulação da taxa de inflação.

No início deste mês, o Banco Central reduziu sua taxa básica para o nível pré-crise de 9,5%, observando que os riscos inflacionários para o país continuam diminuindo. A taxa foi aumentada para 20% depois que a Rússia foi atingida por uma enxurrada de sanções pelos EUA, UE e seus aliados no final de fevereiro.

A recuperação acelerada do rublo também foi atribuída ao aumento dos preços da energia nos mercados internacionais e à demanda de pagamento de gás de Moscou, exigindo que os países “hostis” paguem pelos suprimentos na moeda russa.

