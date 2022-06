Mundo enfrenta escassez de produtos alimentares populares – Bloomberg – CMIO

Nos últimos meses, muitos alimentos aparentemente aleatórios se tornaram muito caros ou incomumente difíceis de encontrar, informou a Bloomberg no domingo, observando que as empresas estão lutando para encontrar alternativas para oferecer a seus clientes.

O problema foi atribuído a uma cadeia de suprimentos global esticada, com um turbilhão de fatores – desde clima adverso e pandemia de Covid-19 até tensões geopolíticas e recuperação da demanda – contribuindo para o problema.

Na Alemanha, os bebedores de cerveja estão enfrentando uma escassez de garrafas, em parte por causa da guerra na Ucrânia, que fornece vidro aos cervejeiros. As cervejarias do país, que já estão pagando mais por eletricidade e cevada, estão pedindo aos clientes que devolvam seus copos vazios, de acordo com relatos da mídia.

Nos Estados Unidos, a pipoca tornou-se uma fonte de preocupação para os espectadores, já que os agricultores estão considerando abandonar o milho em favor de culturas mais lucrativas. Recipientes de pipoca como tampas, copos e sacos de papel também estão em falta.













Os problemas não pouparam os vegetais, com a escassez de alface na Austrália levando o KFC a colocar repolho em seus hambúrgueres. No Reino Unido, o McDonald’s teve que racionar tomates, usando uma fatia em vez de duas, devido à escassez em meio ao aumento do custo de aquecimento de estufas com gás. A gigante do fast-food também teve que interromper as vendas de batatas fritas grandes em vários países como resultado da desaceleração dos embarques e da escassez global de batatas.

Enquanto isso, os restaurantes KFC de Cingapura substituíram as batatas fritas por waffle hash. No Quênia, usuários de mídia social pediram um boicote à cadeia de fast-food por não usar batatas de origem local.

A escassez de produtos também atingiu o Japão, levando os restaurantes a retirar certos pratos de seus cardápios.

De acordo com Madhav Durbha, vice-presidente de estratégia de cadeia de suprimentos da Coupa Software, os líderes empresariais precisam repensar como e de onde produzem e obtêm. Ele disse à Bloomberg que, por meio de novas tecnologias e melhor planejamento, eles podem reduzir possíveis atrasos, perdas de receita e “combate constante ao fogo” para administrar a escassez.

