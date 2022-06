Alemanha anuncia plano de grãos ucraniano — CMIO

Berlim está planejando criar um corredor de teste para a exportação de grãos ucranianos por via férrea, disse a embaixadora alemã na Ucrânia, Anka Feldhusen, nesta segunda-feira.

“Em um futuro próximo, a exportação de grãos ucranianos pelos portos de Odessa é impossível, então precisamos trabalhar na possibilidade de exportar pela Polônia. A Alemanha planeja facilitar isso, em particular com a ajuda das ferrovias alemãs. Estamos trabalhando com nossos parceiros ucranianos para implementar esse transporte de teste”, afirmou o embaixador, conforme citado pela agência de notícias UNIAN.

A UE intensificou os esforços para criar “corredores de solidariedade” para o transporte de grãos ucranianos por terra, preocupados com a perspectiva de uma crise alimentar se os suprimentos não chegarem ao seu destino. A Ucrânia, um grande produtor de grãos, não consegue exportar seus grãos por mar devido ao conflito em curso no país, com cerca de 22 a 25 milhões de toneladas de grãos atualmente presos nos portos da Ucrânia. As nações ocidentais acusaram a Rússia de bloquear essas exportações, mas Moscou diz que os militares ucranianos são os culpados porque mineraram os portos.













Atualmente, as opções para a exportação de grãos ucranianos por terra estão em andamento, mas de acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, é improvável que todo o grão possa ser extraído.

“Está claro que, no final, definitivamente não seremos capazes de tirar todo o grão, mas se pelo menos conseguirmos liberar alguns deles em rotas diferentes, isso ajudaria a neutralizar a crise global. [food crisis]” Baerbock disse na segunda-feira ao chegar a uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo. Ela enfatizou que Berlim está atualmente negociando com a Romênia e a Polônia sobre possíveis maneiras de salvar as exportações da Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse recentemente que Moscou garantiria a passagem desimpedida de navios que transportam grãos ucranianos se Kiev liberasse suas minas em seus portos ou pudesse garantir a exportação de mercadorias através de portos controlados pela Rússia, como Berdiansk e Mariupol. No entanto, durante o fórum econômico do SPIEF em São Petersburgo na semana passada, ele disse que existem cinco ou seis outras opções e sugeriu que Kiev deve escolher uma sem a influência de seus parceiros ocidentais.

