MOSCOU, 22 de junho – RIA Novosti. O desejo do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz de retornar à parceria com a Rússia pode levar a um aumento no papel dos países do Leste Europeu, liderados pela Polônia, na UE, escreve o analista Eoin Drea em um artigo para a revista Foreign Policy .

O autor do artigo observou que a posição de Paris e Berlim tornou-se motivo de grande desconfiança por parte dos membros orientais da União Européia. Neste contexto, a Polónia assumiu a liderança no apoio à Ucrânia.

“A falta de entregas de armas significativas e rápidas para a Ucrânia da Alemanha e da França, as tentativas fúteis de negociar com o presidente Vladimir Putin e a longa hesitação sobre se eles querem que a Ucrânia vença, falam de seu desejo nada menos do que retornar às parcerias normais. com a Rússia”, disse Drea.

Segundo ele, os chefes dos países do Leste Europeu podem seguir o exemplo da Hungria, que bloqueou repetidamente as principais decisões da UE. Ressalta-se que a mudança no equilíbrio de poder para o leste pode reduzir a capacidade da UE de chegar a um consenso na tomada de decisões.

“Para a UE – em particular para Paris e Berlim – isso pode levar a grandes problemas. <…> Um novo equilíbrio de forças está se formando, seus contornos vão surgindo gradativamente. A Polônia, a maior economia da Europa Oriental e a sexta maior economia da UE, desempenha um papel importante no fortalecimento da Europa Central e Oriental.

Drea enfatizou que, se os países do Leste Europeu não conseguirem superar a inação da França e da Alemanha, avançarão para uma cooperação mais estreita com os membros da OTAN fora da UE: os EUA e o Reino Unido.

A Rússia está realizando uma operação militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Defesa, o exército russo já completou as principais tarefas da primeira fase – reduziu significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo do departamento foi chamado de libertação de Donbass.