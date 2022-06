Áustria suspende a transição para a energia verde – mídia — CMIO

A Áustria está trazendo sua maior usina a carvão de volta à vida para a produção de eletricidade em meio a uma redução no fornecimento de gás natural russo, informou a Bloomberg na segunda-feira.

A maior empresa de serviços públicos e mais valiosa do país, a Verbund AG, teria recebido ordens no final de domingo para preparar sua estação a carvão de Mellach para operação. A usina, localizada a 200 km ao sul de Viena, foi fechada há dois anos depois que o país decidiu eliminar totalmente o carvão de sua rede elétrica. Foi transformado em um centro para pesquisadores que procuram maneiras de alimentar com segurança o combustível de hidrogênio à rede elétrica.

“O governo e a Verbund concordaram em converter a usina de aquecimento do distrito de Mellach, atualmente fechada, para que a eletricidade possa ser produzida novamente a partir do carvão em caso de emergência”. A coalizão do chanceler Karl Nehammer disse em um comunicado visto pelo veículo.

Outros países europeus, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, também anunciaram planos para estender o uso de energia a carvão para compensar a escassez de gás natural da Rússia.

De acordo com o relatório, os depósitos de armazenamento de gás da Áustria contêm atualmente apenas 39% das necessidades anuais do país.

