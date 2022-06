Pela 1ª vez, Coreia do Sul lança com sucesso foguete fabricado nacionalmente (VÍDEO)





Pela primeira vez, Seul realizou seu primeiro lançamento de satélite bem-sucedido usando o foguete desenvolvido nacionalmente, segundo a agência Yonhap. Em outubro de 2021, o país asiático já havia tentado a ação, mas foi na segunda tentativa desta terça-feira (21) que obteve sucesso.

O foguete com nome Nuri, também conhecido como KSLV-II, de 200 toneladas, decolou do Centro Espacial Naro às 15h59 (03h59 no horário de Brasília), e completou com maestria sua sequência de voo, de acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia sul-coreano.

“Chegamos a um momento monumental não apenas na história da ciência e tecnologia da Coreia do Sul, mas também na história sul-coreana”, disse o ministro da Ciência, Lee Jong-ho, em um briefing citado pela mídia.

O Nuri também implantou satélites na altitude alvo de 700 quilômetros, conforme planejado. Destes, um satélite de verificação de desempenho atingiu com sucesso sua órbita, de acordo com autoridades.

Segundo o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia do Sul (KARI, na sigla em inglês), “todas as fases do lançamento ocorreram normalmente” e os satélites foram implantados “exatamente na altitude e velocidade pretendidas”.

A Coreia do Sul tornou-se o sétimo país do mundo a desenvolver um veículo de lançamento espacial que pode transportar um satélite de mais de uma tonelada, depois da Rússia, Estados Unidos, França, China, Japão e Índia.

“Agora, um caminho para o espaço foi aberto a partir da República da Coreia”, disse o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, aos pesquisadores envolvidos no lançamento em uma videoconferência.

De acordo com a mídia, Seul, que está relativamente atrasada na corrida do desenvolvimento espacial global e investiu quase US$ 1,8 bilhão (R$ 9,2 bilhões) na construção de Nuri desde 2010.





