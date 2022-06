Maduro defende aliança com Irã em oposição a EUA e Israel: 'O século XXI é nosso'

“O ‘Eixo de Resistência’ existe em todo o mundo. Existe na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina e no Caribe. A resistência também pertence às pessoas que lutam contra o neoliberalismo, o racismo e as várias formas de colonização: política, econômica, cultural e cibercolonização”, disse Maduro em entrevista ao Khamenei.ir, site oficial do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.