Rali do rublo continua a desafiar sanções — CMIO

A moeda russa se fortalece para uma nova alta de sete anos em relação ao dólar dos EUA e ao euro

O rublo russo continuou a se fortalecer na terça-feira, ganhando mais de 1% em relação ao dólar americano e ao euro, mostram dados de negociação na Bolsa de Moscou.

Na abertura da sessão, a cotação do dólar caiu abaixo de 55 rublos pela primeira vez desde 30 de junho de 2015. O euro também estava sendo negociado em uma baixa de sete anos em relação à moeda russa, abaixo de 58 rublos por euro.

O rublo está ganhando força em relação às duas principais moedas de reserva do mundo, antes de grandes pagamentos de impostos e altos preços nos mercados de commodities. Exportadores russos vendem moeda estrangeira para pagar impostos em rublos no final de junho. O pico é esperado em 27-28 de junho, e os analistas preveem que o rublo vai subir ainda mais na próxima semana, fortalecendo-se para 50 rublos em relação ao dólar e 55-56 em relação ao euro.













No entanto, outros especialistas sugerem que, a longo prazo, o rublo pode cair. Dependerá do estado da economia russa e, principalmente, da ativação das importações – assim que começarem a aumentar, a demanda por moeda estrangeira aumentará, enfraquecendo o rublo dos níveis atuais.

O rublo caiu para mínimos recordes em março devido à pressão das sanções ocidentais, mas desde então mais que dobrou de valor devido aos rígidos controles de capital do Banco Central, ao aumento dos preços globais de energia e à demanda de pagamento de gás de Moscou, exigindo que os países “hostis” pagar pelo fornecimento de gás natural em rublos.

Na semana passada, no entanto, o chefe do Banco Central da Rússia pediu a suspensão da maioria dos controles de capital em um esforço para enfraquecer a moeda nacional, já que o governo acredita que o rublo está muito forte no momento. Um rublo forte pode ser ruim para o orçamento da Rússia, que obtém receitas substanciais de impostos sobre energia denominados em moedas estrangeiras, mas as gasta em rublos.

