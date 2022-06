Policiais hesitaram em entrar na sala de aula durante tiroteio em massa – mídia – CMIO

Imagens de câmeras de vigilância supostamente mostram policiais esperando 77 minutos enquanto atirador massacrava crianças na escola dos EUA

Policiais que responderam a um tiroteio em massa em uma escola primária na cidade de Uvalde, Texas, no mês passado, esperaram 77 minutos antes que o atirador fosse parado e não tentaram entrar na sala onde o massacre estava ocorrendo, apesar de ter as chaves e o ferramentas para fazê-lo, informou o San Antonio Express News no sábado. A resposta da polícia ao tiroteio foi duramente criticada.

Salvador Ramos, 18, matou 19 crianças e dois adultos na escola Robb Elementary em Uvalde no mês passado, antes de ser morto a tiros por um agente da Patrulha da Fronteira. Em meio a histórias conflitantes, o Departamento de Segurança do Texas disse nos dias após o tiroteio que os policiais acreditavam que Ramos estava “barricado” dentro de uma sala de aula e foram incapazes de entrar para parar sua fúria mortal.

A filmagem supostamente mostra policiais seguindo Ramos para dentro do prédio em dois minutos, antes de recuar depois que o atirador abriu fogo contra eles. Pedro Arredondo, chefe de polícia do distrito escolar, disse anteriormente que estava esperando por equipamentos táticos e um conjunto de chaves da escola e estava mantendo os policiais afastados da sala de aula.

No entanto, enquanto Arredondo descreveu a tentativa de uma chave após a outra em uma sala adjacente àquela em que Ramos estava atirando, o San Antonio Express News disse que ele estava realmente tentando outras salas de aula próximas em uma tentativa de localizar uma chave mestra.

O novo relatório afirma que seus oficiais tiveram acesso a uma ferramenta de arrombamento de porta conhecida como Halligan o tempo todo, embora não esteja claro se a porta da sala de aula 111 estava trancada, como Arredondo afirmou anteriormente.

No total, 77 minutos se passaram desde que os policiais entraram na escola e quando um agente da Patrulha de Fronteira de folga entrou na sala de aula e matou Ramos a tiros.

Os funcionários da DPS e da cidade de Uvalde se recusaram a esclarecer se a porta da sala de aula estava trancada ou destrancada, e a DPS mudou sua história várias vezes sobre se a porta externa da escola foi deixada aberta, trancada ou não.

Os pais que tentaram entrar na escola durante esse período dizem que os policiais do lado de fora “Não fez nada” para parar o massacre lá dentro, e dizer que eles mesmos foram algemados por agentes federais quando tentaram intervir.