EUA querem limitar as receitas do petróleo russo — CMIO

O Departamento do Tesouro diz que está trabalhando com aliados para criar um cartel de compradores para pagar menos pelo petróleo russo

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse na segunda-feira que as negociações continuam com aliados para restringir ainda mais as receitas energéticas da Rússia, impondo um teto de preço para o petróleo do país.

“Continuamos a ter conversas produtivas, hoje e com nossos parceiros e aliados em todo o mundo, sobre como restringir ainda mais as receitas de energia para a Rússia, evitando efeitos indiretos na economia global”. Yellen disse durante uma conferência de imprensa em Toronto ao lado da ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland.

“Estamos falando de tetos de preços ou de uma exceção de preço que aumentaria e fortaleceria as restrições energéticas recentes e propostas pela Europa, Estados Unidos, Reino Unido e outros, que derrubariam o preço do petróleo russo e deprimiriam as receitas de Putin, permitindo mais fornecimento de petróleo para chegar ao mercado global”, ela explicou.

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e alguns outros países proibiram as importações de petróleo russo, enquanto a UE, que continua altamente dependente do fornecimento de energia russo, concordou com um bloqueio parcial até o final de 2022.

De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, a Rússia já ganhou 50% a mais em receitas até agora este ano em comparação com o mesmo período de 2021. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse anteriormente que as sanções ocidentais não teriam efeito sobre o petróleo do país. exportações e previu um grande salto nos lucros dos embarques de energia este ano.

