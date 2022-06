“Na cúpula do G7 e na reunião de chanceleres do G20, apenas as sanções foram discutidas. Mas as sanções por si só – econômicas ou pessoais – não vão resolver nada. Especialmente no G7 e no G20: o fornecimento de armas, assistência financeira – apenas prolongam o Na verdade, o G7 ou o G20 deveriam ter dito a ambos os países: segurem-se aqui, parem a guerra aqui, façam uma trégua, seremos mediadores, seremos fiadores, sentaremos à mesa de negociações. as negociações de cessar-fogo avançariam”, disse o deputado.

O político observa que, se as sanções contra a Rússia foram adotadas sob o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, elas foram brandas e levaram em consideração a posição da Rússia. Agora, a adoção de sanções visa fortalecer a interação com os países do G7.

“Durante o tempo do ex-primeiro-ministro Abe, as sanções foram adotadas levando em conta a posição do Japão, ou foram adotadas com atraso. Ou foram adotadas sanções puramente nominais, nas quais não havia força real. Mas desta vez tudo é diferente. Além disso, surge a pergunta por que “foi necessário tomar tais medidas? Acredito que não se pode ver apenas a “entrada”. Deve-se calcular também a” saída. Não há guerras sem fim. Todas as guerras acabam por terminar. Um sábio, sério política externa é pensar no que vai ser quando a guerra acabar. Agora estão falando de solidariedade com o G7, mas não pensam nada no que vai acontecer quando a guerra acabar”, ressaltou o deputado.