Uma tentativa de “se dar bem pacificamente” nunca pode ser um movimento errado, disse o chanceler alemão Olaf Scholz

A política de Angela Merkel de manter boas relações com Moscou durante seu mandato como chanceler alemã não estava errada, disse seu sucessor, Olaf Scholz, à agência de notícias dpa no domingo.

Ele admitiu, porém, que considerava um erro o excesso de confiança da Alemanha no fornecimento de energia russo.

Quando perguntado se a Alemanha tinha sido muito amigável com a Rússia sob Merkel, Scholz defendeu a posição de seu antecessor dizendo que sua própria posição sobre o assunto era “perto” para ela. “Uma tentativa de [achieve] a reconciliação nunca pode estar errada e nem uma tentativa de se dar bem pacificamente”. ele disse.

Scholz, que foi ministro das Finanças e vice-chanceler no quarto – e último – governo de Merkel, ainda criticou a política energética da Alemanha, que dependia muito do fornecimento russo, em sua opinião. “Foi um erro da política econômica alemã focarmos demais em nosso fornecimento de energia da Rússia, sem construir a infraestrutura necessária para que pudéssemos reorganizar [supplies] rapidamente se o pior acontecesse”, ele disse.













Como prefeito de Hamburgo entre 2011 e 2018, Scholz pressionou pela construção de terminais de gás natural liquefeito na costa norte da Alemanha. No entanto, quando perguntado se isso significa que ele não cometeu nenhum erro, enquanto Merkel cometeu, Scholz respondeu que tal afirmação equivaleria a tirar suas palavras do contexto.

“Sempre trabalhei bem com o ex-chanceler [Angela Merkel] e eu não vejo nenhuma razão para questionar isso [work] mais tarde,” ele insistiu.

Na sexta-feira, a própria Merkel comentou sua política em relação à Rússia em sua primeira entrevista desde que deixou o cargo de chanceler. Ela negou que esperava “mudança” A Rússia através do comércio – algo sobre o qual a mídia alemã especulou e a criticou quando Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia. Em vez disso, sua política era construir laços com “a segunda mais poderosa arma nuclear [nation] no mundo,” Merkel apontou.













Merkel comentou pela primeira vez sobre o conflito em curso na Ucrânia no início de junho, quando disse que estava de pé. “em solidariedade com a Ucrânia” e condenou as ações da Rússia, mas ela não abordou suas próprias políticas em relação a Moscou.

Em sua entrevista à rede de notícias alemã RND, ela admitiu, porém, que suas decisões podem ter influenciado a decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de lançar a operação militar. Segundo Merkel, Putin foi “não está mais pronto para um cume no estilo da Normandia.” O ex-chanceler estava se referindo às reuniões de quatro vias envolvendo Alemanha, França, Rússia e Ucrânia sobre a crise do Donbass. Merkel também admitiu que não conseguiu criar nenhum outro “Formato de discussão europeu-russo” para lidar com questões de segurança.