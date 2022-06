Musk anuncia grandes cortes de empregos na Tesla — CMIO

A Tesla cortará 10% de sua força de trabalho assalariada nos próximos três meses, disse o presidente-executivo Elon Musk na terça-feira. Falando no Fórum Econômico do Catar, organizado pela Bloomberg, ele também alertou que uma recessão nos EUA é provável.

“Uma recessão é inevitável em algum momento, se há uma recessão no curto prazo, isso é mais provável do que não.” disse o chefe da montadora elétrica.

Musk disse no início deste mês que tinha um “sensação super ruim” sobre a economia. Foi quando foi relatado pela primeira vez que ele planejava cortar empregos, pois acreditava que a empresa estava com excesso de pessoal.

De acordo com um relatório do site de notícias focado em automóveis Electrek, os cortes se aplicariam apenas aos funcionários com salário, não aos trabalhadores horistas. Em um e-mail para funcionários da empresa citado pela Electrek, Musk disse que as demissões “não se aplica a ninguém que realmente construa carros, baterias ou instale energia solar”.













O CEO da Tesla também disse que o trabalho remoto era “não é mais aceitável” e exigia que os funcionários ficassem no escritório por pelo menos 40 horas semanais. “Se você não aparecer, vamos supor que você renunciou.” ele disse.

No final de 2021, cerca de 100.000 pessoas estavam empregadas na Tesla e suas subsidiárias, de acordo com o registro anual da empresa na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

