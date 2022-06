Membro da Força Aérea dos EUA é preso por suposta conexão com ataque a base norte-americana na Síria

O membro do serviço da Força Aérea foi detido em 16 de junho como parte da investigação sobre o caso em andamento e, posteriormente, enviado para confinamento para um pré-julgamento, de acordo com a emissora.

“Não divulgaremos o nome do indivíduo, a menos que as acusações sejam confirmadas. É muito cedo para sacramentar uma acusação”, disse o comunicado, conforme a CNN.

Segundo Stefanek, a expectativa é que as acusações possam ser apresentadas nas próximas semanas .

A investigação sobre o ataque, à base Green Village, na Síria, está sendo realizada pela Divisão de Investigação Criminal do Exército e pelo Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea.

Os órgãos informaram, em comunicado no início deste mês, que estavam “conduzindo uma investigação conjunta do incidente e que um possível suspeito, um membro do serviço dos EUA”, havia sido identificado.