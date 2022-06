Israel atingido por ‘nova onda de Covid’ — CMIO

Israel foi atingido por uma nova onda de Covid-19, com aumento de pacientes infectados com a variante BA.5, alertou o Ministério da Saúde. Segundo relatos, o governo está tentando trazer de volta o mandato das máscaras internas.

“Temos cuidado com a terminologia porque tivemos algo assim há um mês ou mais – houve um aumento e diminuiu muito rapidamente. Desta vez é realmente diferente, e há uma nova variante, a BA.5, que é mais contagiosa”, O diretor-geral do Ministério da Saúde, Nachman Ash, disse à Rádio 103FM no domingo.

“Acho que é possível começar a chamar isso de uma nova onda… Espero que, como durante a onda Omicron, possamos passar por isso sem restrições especiais.”

Enquanto isso, a emissora pública israelense Kan citou uma fonte do Ministério da Saúde dizendo que as autoridades examinarão se devem retornar ao mandato de máscara interna, que foi suspenso no final de abril.













A taxa de infecção e hospitalizações vêm aumentando desde o final de março. No domingo, o Ministério da Saúde registrou 4.931 novos casos de Covid, em comparação com 3.339 na semana anterior e 1.575 há duas semanas.

Havia 158 pacientes em estado grave na manhã de domingo, em comparação com 106 na semana passada, segundo a mídia israelense.

O principal funcionário de resposta ao Covid-19 de Israel, Salman Zarka, disse esta semana que quase 50% das pessoas infectadas com o vírus tinham a variante BA.5. “A variante produz uma doença relativamente leve entre os jovens, mas estamos vendo um aumento na hospitalização”, disse Zarka.