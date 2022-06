Reino Unido deve estar pronto para lutar contra a Rússia – chefe do exército – CMIO

O novo chefe do Estado-Maior disse que era “um imperativo ardente” ser capaz de derrotar Moscou

As forças britânicas devem se preparar “lutar mais uma vez na Europa”, disse o novo chefe do Estado-Maior, general Patrick Sanders, de acordo com um relatório de domingo da Sky News.

Em uma carta às suas acusações, Sanders, cujo primeiro dia no novo cargo foi 13 de junho, afirmou que “A invasão russa da Ucrânia” sublinhou suas tropas’ “propósito central de proteger o Reino Unido, estando pronto para lutar e vencer guerras em terra”.

“Existe agora um imperativo ardente de forjar um exército capaz de lutar ao lado de nossos aliados e derrotar a Rússia em batalha”. o general escreveu em sua carta, citada em toda a mídia britânica.

Ele ressaltou que está assumindo suas novas responsabilidades durante um “nova era de insegurança”. Ele também afirmou ser o primeiro chefe do Estado-Maior Geral desde 1941 “assumir o comando do Exército à sombra de uma guerra terrestre na Europa envolvendo uma potência continental.”

“Somos a geração que deve preparar o Exército para lutar na Europa mais uma vez” Sanders afirmou.

Seus comentários seguiram um forte aviso do primeiro-ministro do país, Boris Johnson.













Escrevendo no The Times no sábado, um dia após seu retorno de Kiev, Johnson afirmou: “Receio que precisemos nos preparar para uma longa guerra, pois o {presidente russo Vladimir Putin} Putin recorre a uma campanha de desgaste, tentando esmagar a Ucrânia por pura brutalidade.”

Na opinião de Johnson, tudo agora depende de “se a Ucrânia pode fortalecer sua capacidade de defender seu solo mais rápido do que a Rússia pode renovar sua capacidade de atacar” e, portanto, o principal objetivo dos torcedores ocidentais de Kiev é “para ganhar tempo ao lado da Ucrânia.” Ele delineou os principais passos para cumprir esse objetivo: mais suprimentos de armas, treinamento das forças ucranianas, apoio ao “viabilidade” do Estado ucraniano, desenvolvendo rotas alternativas de exportação por via terrestre para a Ucrânia e retirando estoques de grãos dos portos ucranianos.

“Sabemos que Putin não pararia em desmembrar a Ucrânia. Ainda na semana passada, ele se comparou a Pedro, o Grande, e arrogou à Rússia o direito eterno de ‘tomar de volta’ qualquer território já habitado por ‘eslavos’, doutrina que permitiria a conquista de vastas extensões da Europa, incluindo aliados da Otan”, alertou o primeiro-ministro do Reino Unido.

Autoridades russas já negaram qualquer intenção de atacar outros países.

O Reino Unido tem sido um dos principais apoiadores europeus de Kiev em sua luta contra a Rússia. A Grã-Bretanha já prometeu mais de 1,3 bilhão de libras (US$ 1,6 bilhão) em apoio econômico e humanitário à Ucrânia e está fornecendo a Kiev, entre outras coisas, mais de 5.000 mísseis antitanque NLAW e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de longo alcance.

Moscou tem alertado consistentemente o Ocidente contra “bombeando” Ucrânia com armas, dizendo que isso apenas prolongaria o conflito e criaria mais problemas. Também deixou claro que considera qualquer arma estrangeira no território ucraniano como um alvo legítimo.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.