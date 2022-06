Mercadoria provoca polêmica racial nos EUA — CMIO

De camisetas a saladas de melancia, a resposta corporativa da América ao mais novo feriado federal gerou reações

Com ‘Juneteenth’ agora um feriado federal, os varejistas dos EUA aproveitaram a oportunidade para vender produtos que marcam a liberdade negra. No entanto, ativistas dizem que alguns desses produtos erram o alvo, enquanto outros são racialmente ofensivos.

O presidente Joe Biden reconheceu oficialmente 19 de junho – 19 de junho – como feriado federal no ano passado. Outrora uma celebração regional exclusiva do Texas, a data foi reconhecida de alguma forma por 46 estados desde a década de 1980 e comemora o dia – 19 de junho de 1865 – em que os últimos escravos negros do sul souberam de sua liberdade após a Guerra Civil. O anúncio de Biden em 2021 veio horas depois que a Suprema Corte dos EUA rejeitou uma ação movida por ex-escravos na África contra a gigante de alimentos Nestlé.

Enquanto quase três quartos dos americanos negros apoiam o feriado, apenas 45% dos hispânicos e 38% dos brancos estão a bordo, uma pesquisa Gallup encontrada no mês passado. Uma pesquisa no ano passado descobriu que apenas 7% dos eleitores republicanos apoiaram o dia de junho como feriado nacional, em comparação com 57% dos democratas.













Com a Dollar Tree vendendo tops e camisetas cinza, verde e vermelho ‘Juneteenth 1865’, e a JCPenney oferecendo tapeçarias com desenhos gráficos abstratos e silhuetas de mulheres negras, um consultor de ‘diversidade, equidade e inclusão’ disse à Reuters que esses varejistas deveriam use o feriado para promover vendedores de propriedade de negros.

Celebrar Juneteenth é mais complexo do que “colocar um punho Black Power em algo”, O diretor da agência de relações públicas, Brian Packer, disse.

Algumas tentativas corporativas de honrar o feriado saíram pela culatra publicamente. Walmart ofereceu marca registrada “Sorvete de Junho” no início deste verão, levando os usuários de mídia social a acusar a empresa de tentar lucrar com a história negra. Apesar do fato de que a marca Juneteenth era de propriedade de um professor negro da Pensilvânia, o Walmart retirou o sorvete de suas lojas e pediu desculpas por causar “preocupação com alguns de nossos clientes.”

Walmart marcou ‘Mês do Orgulho’ da mesma forma vendendo “Sorvete do Orgulho.” Embora a guloseima com sabor de brownie e cereja tenha sido alvo de algumas zombarias online, não gerou a mesma controvérsia que a sobremesa Juneteenth, e de acordo com alguns Usuários do Twitter, “o sorvete com sabor gay… é bem gostoso.”

Outras promoções relacionadas ao Juneteenth foram descartadas como totalmente racistas. O Museu Infantil de Indianápolis pediu desculpas na semana passada por oferecer um “Salada de melancia de 1 de junho”, e se comprometeu a revisar sua rotulagem mais detalhadamente no futuro.

Um professor local disse à CNN que “as pessoas ficaram muito ofendidas” quando viram a salada no refeitório do museu. “Então vocês decidiram ‘ei, vamos comemorar perpetuando estereótipos ofensivos'” um usuário do Facebook comentou uma foto da salada. “Vocês realmente acharam que isso era uma boa ideia?”

O museu não foi a primeira organização acusada de estereotipar os negros em 19 de junho. Um grupo de funcionários da IKEA deixou o trabalho em Atlanta, Geórgia, no ano passado, quando a gigante sueca de móveis serviu frango frito e melancia como parte de um “menu especial” feito para “honrar a perseverança dos negros americanos e reconhecer o progresso ainda a ser feito”.

A empresa disse mais tarde que o menu foi criado “com a melhor das intenções”, e foi realmente elaborado com base em “recomendações de colegas de trabalho negros.”

Em meio ao cash-in corporativo, alguns usuários negros de mídia social pediram apoio mais diretamente nos últimos anos – solicitando pagamentos em dinheiro como “reparações”. Os repórteres que acompanharam a história aparentemente não conseguiram distinguir se a campanha era satírica ou real.