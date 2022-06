Segundo o autor do artigo, a OTAN quer se aproveitar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia para globalizar a aliança .

No artigo ainda é sublinhado que a aliança está insatisfeita com as suas dimensões atuais .

“Os países ocidentais estão tentando impor a sua percepção unilateral do conflito na Ucrânia , para reviver o seguinte clichê: ‘Um país forte deve manter hegemonia, e é preciso defender a democracia.’ A retórica antirrussa é usada para aterrorizar os países da região da Ásia-Pacífico, gerando uma demanda por ‘ uma segurança coletiva no estilo da OTAN ‘”, concluiu o colunista.

As autoridades russas têm destacado inúmeras vezes que o objetivo da existência da OTAN é o confronto e que a expansão futura da aliança não trará mais segurança à Europa. Moscou enfatiza: bombeando a Ucrânia com armas, os países ocidentais só fazem com que o conflito se prolongue, e o transporte de armas se torne um alvo legítimo para as tropas russas.