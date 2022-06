Alemanha propõe grande reforma da UE — CMIO

Chanceler Scholz defende mudanças no processo decisório para aceitação de novos membros

O chanceler alemão Olaf Scholz sugeriu que uma grande reforma da UE é necessária para facilitar a entrada de novos países no bloco. Ele lançou a ideia em uma entrevista à agência de notícias Dpa.

Durante sua recente visita conjunta a Kiev com os líderes da França e da Itália, Scholz deixou claro que seu país “quer uma decisão positiva a favor da Ucrânia como país candidato à UE.”

Enquanto isso, outros países da UE, observou Dpa, estabeleceram condições para que o status da Ucrânia seja aprovado, com a Áustria solicitando o status de candidato para a Bósnia e Herzegovina e a Romênia buscando o mesmo para a Geórgia.

Falando ao Dpa, Scholz optou por não comentar sobre esses obstáculos, mas ressaltou que o bloco deve mudar para receber mais facilmente os novos membros.

“Para isso, precisa modernizar suas estruturas e processos decisórios. Nem sempre será possível decidir por unanimidade sobre tudo o que tem que ser decidido por unanimidade hoje”, disse. ele disse.













As observações de Scholz ecoaram uma declaração feita pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que disse no mês passado que, após a pandemia de Covid-19 e a campanha militar da Rússia na Ucrânia, a UE deve aprender a trabalhar de forma mais robusta e eficaz.

“Devemos ir além do princípio da unanimidade, que dá origem a uma abordagem intergovernamental baseada em vetos mútuos, e devemos caminhar para a tomada de decisões por maioria qualificada”, disse. disse Draghi.

O acordo de todos os 27 países da UE é necessário para aprovar o status de candidato muito cobiçado da Ucrânia. Relatos da mídia afirmaram anteriormente que Holanda, Dinamarca e Áustria poderiam votar contra a candidatura ucraniana devido a preocupações com corrupção e estado de direito no país.

Moscou inicialmente disse que não se oporia à entrada da Ucrânia na UE, que, ao contrário da OTAN, não é um bloco militar.

Mas no mês passado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, revelou que Moscou havia mudado sua posição sobre o assunto, explicando que o comportamento da UE durante o conflito, que incluiu remessas de armas para Kiev e um esforço para uma solução militar, indicava que o bloco estava se fundindo com A OTAN e tornando-se “um jogador militante agressivo que tem ambições que vão muito além do continente europeu.”

A decisão final sobre o status de candidato da Ucrânia deve ser tomada pelos chefes dos governos da UE durante sua cúpula em Bruxelas na próxima semana.