Irlanda acusa britânicos de ‘vandalismo’ — CMIO

O plano de Londres de cancelar o acordo comercial pós-Brexit prejudicaria seriamente a economia da Irlanda do Norte, disse Micheal Martin

O primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, acusou o Reino Unido de “vandalismo econômico” em entrevista à BBC no domingo. Martin estava respondendo ao plano do primeiro-ministro britânico Boris Johnson de revisar o Protocolo da Irlanda do Norte pós-Brexit, classificando-o como o pior tipo de unilateralismo.

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Comuns na semana passada revisaria drasticamente o protocolo, que atualmente exige verificações alfandegárias de mercadorias que entram na Irlanda do Norte provenientes da Grã-Bretanha. Se o novo projeto de lei for aprovado, os bens com destino à região não estarão sujeitos a tais verificações, enquanto aqueles com destino à Irlanda pelo norte serão verificados e tributados nos portos do enclave britânico antes de cruzar a fronteira.

“A legislação efetivamente seria severamente prejudicial para a economia da Irlanda do Norte, particularmente no contexto da abordagem de padrões regulatórios duplos”. Martin disse à BBC, referindo-se à escolha que as empresas da Irlanda do Norte teriam que fazer entre cumprir os padrões da UE ou do Reino Unido.

“Na verdade, representa uma forma de vandalismo econômico na Irlanda do Norte, porque se você olhar, qualquer dado objetivo agora mostra que a economia da Irlanda do Norte está indo muito bem”, disse. Ele continuou. O governo irlandês, disse ele, acredita que a nova legislação “é muito, muito preocupante em termos dos danos reais que poderia causar aos principais setores da economia da Irlanda do Norte.”













O governo britânico argumenta que uma abordagem regulatória dupla livraria o comércio Reino Unido-Irlanda do Norte de regulamentações onerosas da UE, evitando o retorno de uma fronteira rígida entre o norte e o resto da Irlanda, algo que seria um lembrete indesejável da problemática do Norte. história política.

“Existem certas áreas em que podemos melhorar o protocolo e devemos continuar a fazer isso”. Martin disse, chamando “negociações substantivas entre o governo britânico e a União Europeia”.

Os sindicalistas da Irlanda do Norte – aqueles que apoiam a permanência no Reino Unido e veem o protocolo como algo que os marginaliza – ameaçaram não dividir o poder com o partido nacionalista Sinn Fein se o protocolo continuar em vigor e criticaram Martin por descartar suas preocupações.

“Desde o primeiro dia, Dublin fez o que é do interesse de Dublin e nunca priorizou o consenso na Irlanda do Norte”. O deputado do Partido Unionista Democrático Sammy Wilson disse à BBC. “Nenhum deputado sindicalista ou MLA apoia o protocolo, mas em vez de Dublin tentar entender ou reconhecer nossas objeções, eles repetidamente nos dão palestras, falam conosco e exigem que mudemos de ideia”.

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, cujo partido representa os interesses nacionalistas irlandeses, disse que a proposta da Grã-Bretanha constitui “uma violação do direito internacional” e prejudicaria o Acordo de Sexta-feira Santa de 1998, que encerrou décadas de derramamento de sangue na Irlanda do Norte.