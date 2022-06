Partido de Macron perde maioria absoluta — CMIO

Agora será mais difícil para o governo do presidente francês aprovar leis

O partido do presidente francês Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta no parlamento após o segundo turno das eleições legislativas neste domingo.

De acordo com o Ministério do Interior, o Conjunto de Macron! (Juntos) a coalizão ganhou 245 assentos na Assembleia Nacional de 577 assentos, a câmara baixa do parlamento.

O bloco NUPES de esquerda de Jean-Luc Melenchon ficou em segundo lugar com 133 assentos, enquanto o Rally Nacional de direita garantiu 89 assentos.

Os aliados de Macron continuam sendo o maior grupo no parlamento, mas agora precisam da ajuda de outro partido para aprovar as leis.

Macron foi reeleito em abril, derrotando Marine Le Pen do Rally Nacional em um segundo turno.

O presidente destacou a importância de manter a maioria absoluta antes do segundo turno da votação. “Nada seria pior do que nos perdermos na imobilidade, bloqueios e posturas” disse ele, conforme citado pela rádio France Info.