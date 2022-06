Mídia: empresa chinesa teve acesso a dados de usuários do TikTok nos EUA

Assim, de acordo com nova declarações de oito empregados diferentes, os funcionários nos EUA não tiveram permissão ou conhecimento para acessar os dados dos usuários e tinham que confiar no pessoal chinês para o fazer, apesar do testemunho juramentado de um executivo do TikTok em uma audiência no Senado em outubro de 2021 de que isso é decidido por uma “equipe de segurança de renome mundial baseada nos EUA”.