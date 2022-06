Republicanos do Texas declaram Biden ‘não legitimamente eleito’ – CMIO

A convenção estadual do partido adotou uma prancha denunciando a eleição do presidente dos EUA como ilegítima

Os republicanos do Texas adotaram uma prancha em sua plataforma declarando que a eleição de 2020 do democrata Joe Biden como presidente dos EUA é ilegítima no sábado, durante a primeira convenção pessoal do partido desde 2018. Foi uma das várias que sinalizam mais uma mudança à direita.

“Rejeitamos os resultados certificados da eleição presidencial de 2020 e sustentamos que o presidente em exercício Joseph Robinette Biden Jr. não foi legitimamente eleito pelo povo dos Estados Unidos”, diz a resolução, aprovada por votação de voz.













A maioria dos republicanos acredita que a eleição de 2020 foi roubada, com uma pesquisa recente indicando que sete em cada 10 estão convencidos de que Biden é um presidente ilegítimo, apesar de quase dois anos de mensagens ininterruptas em contrário. De acordo com o Politifact, a tentativa de “Verificação de fato” as crenças daqueles que acreditam que a eleição foi roubada só os levou a se apegar mais a essas crenças.

As tentativas de demonizar aqueles que questionam os resultados, colocando-os como pretensos insurretos em meio às audiências do motim de 6 de janeiro, também não deram certo, apenas inflamando os dois lados do debate mais uma vez.

O próprio ex-presidente Donald Trump ainda insiste que a eleição foi roubada. No entanto, apesar de vários desafios legais em vários estados, sua campanha não conseguiu virar um único voto eleitoral. Ele continuou a realizar o que são efetivamente comícios de campanha nos anos seguintes, apesar de tecnicamente não concorrer à presidência em 2024, embora tenha provocado uma possível corrida novamente durante um evento recente em Nashville.

Biden recebeu oficialmente 7 milhões de votos a mais que Trump, levando 306 votos do Colégio Eleitoral aos 270 de Trump. para concorrer novamente, potencialmente configurando uma revanche com Trump.

As pranchas da plataforma do Partido Republicano não são juridicamente vinculativas e os candidatos não são obrigados a jurar fidelidade a elas para concorrer sob a bandeira do partido. Em geral, refletem os desejos dos membros mais ativistas do partido – aqueles que comparecem às suas convenções bianuais para fazer valer suas opiniões.

Além de denunciar a eleição de Biden como falsa, os republicanos do Texas também votaram para declarar a homossexualidade um “escolha de estilo de vida anormal” e transtorno de identidade de gênero um “condição de saúde mental genuína e extremamente rara”, ao mesmo tempo em que declara que as crianças em idade escolar devem “aprender sobre a humanidade do nascituro.” As tábuas adicionais incluem restringir a capacidade do governo de regular a posse de armas ou alterar o número de juízes da Suprema Corte, abolir o imposto de renda federal e fechar o Federal Reserve.