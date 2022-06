Primeiro-ministro australiano explica posição sobre extradição de Assange — CMIO

O primeiro-ministro Anthony Albanese se recusou a exigir publicamente que os EUA retirem as acusações contra o cofundador do WikiLeaks

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na segunda-feira que defende sua posição pré-eleitoral de que o cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, deveria ser libertado. No entanto, ele se recusou a fazer um apelo público aos EUA para retirar todas as acusações contra o editor preso, que é um cidadão australiano.

“Há algumas pessoas que pensam que se você colocar as coisas em letras maiúsculas no Twitter e colocar um ponto de exclamação, isso de alguma forma torna isso mais importante. Não dá”, disse o líder australiano.

“Pretendo liderar um governo que se envolva diplomaticamente e adequadamente com nossos parceiros”, disse. ele adicionou.

Albanese destacou que deixou clara sua posição sobre o caso Assange no ano passado, quando era o líder da oposição, e não mudou desde então. Na época, ele disse que, embora pessoalmente não tivesse simpatia por muitas das ações do homem, ele não podia “veja o que é servido mantendo-o encarcerado” na Grã-Bretanha.

Os pedidos para que o governo australiano intervenha publicamente em nome de Assange aumentaram após a última sexta-feira, quando o governo britânico aprovou sua extradição para os EUA. O ativista da transparência enfrenta até 175 anos de prisão por 18 acusações, a maioria delas sob a Lei de Espionagem dos EUA. Sua equipe jurídica disse que vai contestar a decisão no sistema judicial do Reino Unido.













Entre as pessoas na Austrália pedindo que o governo aja estava Bob Carr, ex-primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, que também atuou como ministro das Relações Exteriores da Austrália na última vez que o Partido Trabalhista de Albanese esteve no poder.

Ele criticou o gabinete de Scott Morrison, que perdeu a eleição federal para Albanese no mês passado, por não fazer “mesmo o mais leve relincho de protesto” enquanto o governo Trump intensificava sua campanha para levar Assange sob custódia dos EUA.

“Era como se não fôssemos um governo soberano, mas alguma categoria de território dos EUA, como Porto Rico e um portador de passaporte australiano, não classificasse a proteção contra a raiva vingativa de um canto do aparato de segurança americano”. Carr escreveu em um artigo de opinião no The Sydney Morning Herald. “Uma França ou Alemanha – uma Nova Zelândia – não teria sido tão covarde.”

Ele pediu para alavancar a necessidade dos EUA de que a Austrália seja um aliado de segurança no Pacífico para impedir a acusação de Assange. Ele também apontou que os EUA estavam regredindo como uma democracia moderna, para que pudesse provar sua “afirmar ser uma nação de leis” levantando a ameaça de extradição do “editora dissidente”.













O deputado independente Andrew Wilkie disse que Assange “sofreu o suficiente” em uma década, durante a qual sua liberdade de movimento foi restringida – primeiro quando ele se refugiou na embaixada equatoriana em Londres e depois na prisão de segurança máxima de Belmarsh, no Reino Unido. Ele pediu para Albanese apenas “pegue o telefone e exija que essa loucura acabe.”

“Quando você resume tudo, temos um jornalista australiano premiado com o Walkley Award e um cidadão australiano que em 2010 revelou provas concretas de crimes de guerra nos EUA”. ele disse à Sky News.

As acusações contra Assange derivam de suas comunicações com a informante do WikiLeaks, Chelsea Manning, quando ela vazou materiais classificados sobre a ação militar dos EUA. A parte mais infame do material foi a filmagem mostrando ataques militares dos EUA a civis no Iraque, publicada em 2010.

Manning foi presa no mesmo ano e submetida à corte marcial por suas ações. Sua sentença de 35 anos de prisão foi comutada em 2017 pelo ex-presidente Barack Obama.