A assistência necessária para reviver a indústria metalúrgica da região já está em andamento, disse Denis Manturov à RT

Moscou dará seu total apoio para ajudar as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk a reviver suas economias devastadas pela guerra, disse o ministro do Comércio e Indústria da Rússia, Denis Manturov, à RT na sexta-feira.

“Reunimo-nos com os chefes de ambas as repúblicas para conversas detalhadas sobre os planos de reconstrução econômica”. Manturov disse à margem do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

De acordo com Manturov, a Rússia fornecerá suporte consultivo e realizará uma auditoria de processo para a indústria metalúrgica nas repúblicas de Donbass, além de ajudar o setor a começar a enviar sua produção para a Rússia e outras nações.

O Ministério da Construção disse que também ajudaria a reconstruir e gerenciar infraestruturas críticas e se preparar para o inverno. Escolas, hospitais e creches, além de moradias, serão as prioridades.

As repúblicas do Donbass já assinaram acordos de cooperação com várias regiões russas. O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, anunciou recentemente que 300 especialistas da cidade já estão trabalhando para restaurar o abastecimento de água em Donetsk.

Enquanto isso, o líder do DPR, Denis Pushilin, disse na sexta-feira que um acordo foi assinado para comprar alimentos e materiais de construção do Irã. Ele acrescentou que Donetsk planeja vender metal, ferro fundido, equipamentos de mineração, fertilizantes e outros bens para a República Islâmica.

