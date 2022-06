“O ministro da Saúde da Índia Mansukh Mandaviya conduziu negociações sobre a expansão da cooperação farmacêutica indo-russa. O presidente chinês Xi Jinping declarou sobre a ulterior intensificação do comércio mútuo, que continua prosperando apesar do conflito e das sanções”, ressaltou o autor do artigo Jorg Kronauer, observando que um isolamento tem outro aspecto.