Berlim e Moscou travaram uma queda de braço – ministro – CMIO

Berlim e Moscou estão envolvidos em uma queda de braço pelo gás natural, disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, em entrevista à TV no domingo. Na terça-feira passada, a russa Gazprom reduziu as entregas para a Alemanha e vários outros países europeus, citando problemas técnicos, que atribuiu à Siemens.

Falando à TV ZDF, apoiada pelo estado, Habeck disse que o “medidas que tomamos e a abordagem incremental” para a segurança energética do país estão corretos, pois “sempre ficou claro que temos uma dependência enorme em termos de gás.” O ministro usou uma metáfora esportiva para descrever as relações entre Berlim e Moscou a esse respeito.

O fato é que é uma espécie de queda de braço, em que Putin tinha o braço mais longo no início. Mas isso não significa que não podemos obter o braço mais forte com esforço suficiente.

Na terça-feira passada, a gigante do gás de São Petersburgo, Gazprom, anunciou que reduziria as entregas para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream em 40%. De acordo com a empresa de energia, a Siemens, que havia sido contratada para reparar várias unidades de compressores, não devolveu o equipamento crucial a tempo, o que resultou na operação do duto muito abaixo da capacidade. A Alemanha e outras nações alegaram que a Rússia estava usando as exportações de gás como arma econômica em retaliação ao apoio do Ocidente à Ucrânia.













Logo após este anúncio, os jornalistas perguntaram a Habeck se os alemães deveriam se preparar para um inverno rigoroso. O funcionário adotou um tom um tanto otimista, insistindo “tudo ainda é especulação.”

O governo alemão sempre esteve ciente da possibilidade “que o Nord Stream 1 seria reduzido em 60%,”, disse ele, e isso permitiu que Berlim planejasse com antecedência ser “o mais preparado possível” em antecipação à última redução.

Segundo Habeck, é graças aos esforços do governo que as reservas de gás do país estão em um “muito bom” para esta época do ano, que é de 57%. “Veremos agora como a situação se desenvolve.”

“O importante é que os reservatórios de gás sejam abastecidos até o inverno, ou seja, que estejam em 90%, conforme estipula a lei,” ele disse.

Para compensar a perda, a Alemanha precisará comprar gás adicional no mercado, além de economizar energia, acrescentou.

No entanto, “é preciso reconhecer que Putin está reduzindo o fornecimento de gás para a Europa fatia por fatia também para aumentar o preço,”, observou o ministro.

Em um esboço de cinco páginas da política energética da Alemanha citado pela DPA no domingo, Habeck parecia menos otimista sobre o próximo inverno, que poderia ser “muito difícil” a menos que o país e suas indústrias comecem a tomar medidas para economizar energia.

A Alemanha e a maioria dos outros países europeus já estão sofrendo com o aumento dos preços da energia. A operação militar da Rússia na Ucrânia, que começou no final de fevereiro, causou ondas de choque no mercado e levou a custos cada vez maiores.

Embora a UE tenha bloqueado ou reduzido as importações de carvão e petróleo russos como parte de suas sanções, o bloco até agora não conseguiu impor restrições ao gás russo, do qual muitos países europeus, incluindo a Alemanha, dependem fortemente.

Autoridades alemãs e representantes de empresas alertaram repetidamente que cortar o gás russo durante a noite seria um duro golpe para a economia.

No final de março, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto exigindo que as nações que impuseram sanções a Moscou paguem pelo gás russo em rublos ou tenham seus suprimentos de gás cortados. Enquanto alguns países se recusaram a cumprir, outros, como Alemanha e Itália, concordaram em comprar gás nos termos do Kremlin.