Reservas de petróleo dos EUA estão acabando – Bloomberg – CMIO

Washington tem vendido ativamente de sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) no ano passado para impedir que os preços da energia subam ainda mais, informou a Bloomberg na sexta-feira, observando que o governo não pode continuar explorando as reservas para sempre.

Segundo o relatório, no ano passado quase 115 milhões de barris foram lançados no mercado. Essas vendas subiram para um recorde de quase um milhão de barris por dia desde meados de maio. No ritmo atual, os Estados Unidos estão vendendo mais barris de sua reserva do que a produção da maioria dos países de médio porte da OPEP, como Argélia ou Angola.

A SPR contém dois tipos de petróleo: médio-azedo, que é a qualidade do petróleo bombeado pela Rússia, a maioria dos países do Oriente Médio e Venezuela, bem como o petróleo leve-doce.

A análise de dados oficiais da Bloomberg mostrou que 85% do petróleo vendido da SPR no ano passado foi meio azedo. Essas vendas reduziram a quantidade de petróleo dentro da reserva "dramaticamente".













Se Washington mantiver seu ritmo atual, as reservas encolherão para um mínimo de 40 anos de 358 milhões de barris até o final de outubro, quando os lançamentos devem parar. Há um ano, o SPR, localizado em quatro cavernas no Texas e na Louisiana, continha 621 milhões de barris.

“Como o mercado de petróleo está hoje, é difícil ver como Washington pode interromper as vendas em outubro. A remoção dessa oferta adicional significaria que os estoques comerciais se esgotariam rapidamente, pressionando os preços do petróleo ”, disse. diz o relatório.

De acordo com as estimativas da OilX, citadas pela Bloomberg, até o final de outubro a SPR terá apenas 179 milhões de barris de petróleo médio-ácido. Isso significa que, durante o período de junho de 2021 a outubro de 2022, os EUA provavelmente venderão cerca de 180 a 190 milhões de barris de petróleo médio azedo de suas reservas.

