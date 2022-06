Reino Unido dá o próximo passo para prender pessoas por crime de pensamento – CMIO

Um ex-policial foi preso por compartilhar memes de George Floyd em um grupo privado de mensagens

A desculpa que “foi só uma brincadeira” não voará mais nos tribunais britânicos. Na terça-feira, um ex-membro da polícia de West Mercia foi condenado a 20 semanas de prisão por compartilhar memes zombando da morte de George Floyd.

Os memes, que foram compartilhados em um grupo privado do WhatsApp com seus amigos, incluíam fotos retratando a morte de George Floyd, como uma com ele como George of the Jungle, e outra com um muçulmano ajoelhado sobre ele onde deveria estar um tapete de oração, de acordo com para Sky News.

O ex-policial James Watts, que se declarou culpado de 10 acusações de enviar uma mensagem grosseiramente ofensiva ou ameaçadora pela rede de comunicação pública, foi inicialmente condenado a pagar uma mísera indenização de £ 75 ao queixoso, juntamente com uma sobretaxa de vítima e uma pequena taxa judicial. No entanto, o juiz presidente, Tanveer Ikram, decidiu fazer de Watts um exemplo.

Ao entregar a sentença de 20 semanas de prisão, Ikram declarou que o ex-policial “prejudicou a confiança do público na polícia”, e que seu comportamento trouxe descrédito à organização.













É tempo suficiente para qualquer um pensar sobre as coisas – mas talvez não da maneira que Ikram poderia esperar. Em vez de pedir desculpas, pode-se ser obstinado e desafiador diante de tal injustiça. Afinal, não é função do juiz fazer de ninguém um exemplo. Seu trabalho é meramente defender e cumprir a lei.

A linha inferior aqui é que um policial, ou realmente, apenas um membro do público, recebeu uma longa sentença de prisão por uma piada. Ou 10 memes, no exemplo de Watts.

Watts não compartilhou suas piadas em uma plataforma pública – ele o fez na privacidade de um grupo fechado do WhatsApp. Havia pouca expectativa de que alguém fora do grupo estivesse ciente das piadas, muito menos fosse impactado por elas. Seria uma história totalmente diferente se Watts usasse uma conta no Twitter para assediar os apoiadores de George Floyd online. Havia uma expectativa de privacidade quando ele compartilhava seus memes.

A alegação do magistrado de que Watts violou a Lei de Decência nas Comunicações da Grã-Bretanha de 2003 estabelece um precedente preocupante de que todas as piadas futuras, contadas em particular ou não, podem ser tratadas como crimes passíveis de prisão – mesmo que sejam entre amigos e familiares.

Watts demonstrou uma grande falta de profissionalismo, porque não se pode esperar que um homem que trata as pessoas de maneira diferente com base na raça faça cumprir a lei de forma justa – e isso lhe custou a capacidade de trabalhar em qualquer função policial por toda a vida. Ele também se expôs como racista, mas ser racista em si não é um crime que deveria ser punido com prisão.













A Grã-Bretanha tem uma longa e colorida história de contar piadas – especialmente as mais sombrias. E com humor, ninguém está acima das críticas, muito menos um criminoso de carreira com um longo histórico de violência. De fato, um dos comediantes mais notoriamente ofensivos da Grã-Bretanha, Frankie Boyle, apresenta seu próprio programa na BBC Two. O comediante, que chegou à infâmia por fazer piadas sobre crianças mortas e pessoas com deficiência, agora procura educar seus espectadores sobre sensibilidade e vigília. Se Boyle tivesse feito as mesmas piadas que o ex-PC Watts, ele teria sido solto com nada mais do que um tapa no pulso, assim como ele escapou por anos brincando sobre Madeleine McCann e outras crianças assassinadas e sequestradas.

Watts era um alvo fácil para os tribunais. Sem nenhuma celebridade por trás de seu nome, o policial foi feito um exemplo por um juiz que procurava enviar uma mensagem às massas.

Nas últimas duas décadas, a Grã-Bretanha viu uma lenta erosão de seus valores liberais anteriormente clássicos. Não é mais o bastião da liberdade de expressão que já foi. Mesmo que procure ensinar outros países sobre democracia e liberalismo, a liberdade para os cidadãos britânicos tornou-se, na melhor das hipóteses, tênue.

Na Escócia, o youtuber e comediante Mark Meechan foi condenado por fazer uma piada sobre nazistas com o pug de estimação de sua namorada. Alguns indivíduos particularmente sensíveis reclamaram com a polícia, e Meechan foi preso e forçado a pagar uma multa pelo claro mal-entendido. O tribunal rejeitou sua defesa de que era apenas uma brincadeira destinada à namorada, alegando que ela não estava inscrita em seu canal.

O ex-ministro da Justiça escocês Humza Yousaf, que ainda permanece no gabinete do SNP, apresentou a Lei de Crimes de Ódio em 2018, que foi o esforço mais ousado (ou pior) até agora para policiar o discurso nos lares escoceses. Yousaf insistiu que as leis existentes, que permitem que as pessoas usem, na privacidade de suas casas, linguagem considerada ilegal em público, sejam revogadas e que tais conversas sejam mantidas à mesa de jantar “deve ser processado”.













Esforços semelhantes estão sendo feitos pelo governo Trudeau no Canadá para combater o chamado discurso de ódio por meio de emendas à Lei Canadense de Direitos Humanos e ao Código Penal, que propõem definir a comunicação do discurso de ódio na internet.

Assim como está sendo aplicado no Reino Unido, as leis de fala do Canadá definem “discurso de ódio” como qualquer conteúdo que vilipendie ou deteste um indivíduo ou grupo com base em um motivo protegido de discriminação, incluindo raça, deficiência, gênero, identidade sexual e assim por diante. Em outras palavras, você pode ir para a cadeia por qualquer palavra descuidada sobre George Floyd assim que a lei for aprovada.

Grã-Bretanha, Canadá e talvez o mundo ocidental como um todo, estão entrando em um pesadelo orwelliano como o chamado “liberal” governos e seus aliados na Big Tech se movem para acabar com a liberdade de expressão sob o pretexto de lutar contra “discurso de ódio” e “desinformação” – termos vagos que podem ser usados ​​para justificar processos contra qualquer pessoa que se oponha ao estabelecimento.