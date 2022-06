Representantes de mais de 130 países, incluindo ‘estados hostis’, participaram do fórum anual SPIEF 2022 em São Petersburgo

O 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) desta semana resultou em 5,6 trilhões de rublos (US$ 97 bilhões) em acordos, 30% a mais que no ano passado (3,8 trilhões de rublos).

Mais de 690 negócios foram assinados durante os quatro dias de evento. Apesar da situação política tensa em relação à operação militar da Rússia na Ucrânia, autoridades e empresários de mais de 130 países participaram do fórum este ano, incluindo representantes de todos os ‘estados hostis’ que impuseram sanções à Rússia.

O programa de negócios do fórum incluiu 214 eventos e focou em questões econômicas e sociais russas e globais e tecnologia. Os presidentes do Egito, China e Cazaquistão participaram de uma sessão plenária do fórum junto com o presidente russo, Vladimir Putin.

De acordo com Anton Kobyakov, conselheiro de Putin e chefe do Comitê Organizador da SPIEF, o fórum apresentou o “soberania econômica” da Rússia, destacando a importância da plataforma em nível internacional.













“Parece-nos que a coisa mais importante que a SPIEF demonstrou foi a autossuficiência e a soberania econômica da Rússia,” e que o país não é suscetível a “pressões externas e chantagens,— disse Kobyakov.

“A SPIEF confirmou seu status de plataforma globalmente procurada para discutir questões da ordem mundial. Isso é importante, pois o mundo já se tornou multipolar.”

Entre os principais acordos assinados no fórum deste ano estava um acordo técnico sobre fornecimento de gás entre o principal exportador de gás da Rússia, a Gazprom, e a China National Petroleum Corporation (CNPC).













A Gazprom e a QazaqGaz concordaram em aumentar o processamento de gás cazaque na Rússia. A NOVATEK anunciou planos para construir uma mini-planta para a produção de gás natural liquefeito (GNL) em sua fábrica na cidade de Togliatti, no oeste da Rússia. A Rosatom assinou um acordo com a Yakutia para a construção de uma mini usina nuclear piloto, a ser comissionada em 2030.

A Rússia e a República Popular de Donetsk concluíram acordos de cooperação comercial, econômica, científica, técnica e cultural. Além disso, a Rússia e o Egito assinaram um acordo de cooperação de dois anos que se concentra no combate ao terrorismo, extremismo e “o uso indevido de moeda virtual,” assim como a segurança do transporte, os direitos dos empresários e a proteção do meio ambiente.

