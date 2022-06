MOSCOU, 21 de junho – RIA Novosti. O Partido Popular Suíço espera que a Ucrânia apresente novas demandas no fórum de reconstrução do país na cidade de Lugano nos dias 4 e 5 de julho, informou o jornal Tribune de Genève, citando a declaração do partido.

Antes da operação especial russa, estava planejado realizar um fórum sobre reformas na Ucrânia na Suíça. Na situação atual, Berna quer transformar este evento no “início da reconstrução internacional da Ucrânia”, disse o jornal, citando o presidente Ignazio Cassis. Quarenta países e 20 organizações internacionais participarão da conferência sobre a restauração da Ucrânia.

“Se a Suíça quiser desempenhar um papel na resolução deste conflito, deve conversar com os dois lados e não realizar uma cúpula sobre a Ucrânia, que exclui efetivamente a Rússia. Especialmente porque não sabemos como Kyiv usará essa cúpula para apresentar novas demandas. ,” – disse a publicação no Partido do Povo Suíço.

Franz Grüter, um parlamentar deste partido, acredita que agora não é apropriado falar em restauração, já que as hostilidades estão ocorrendo no território do país, e que um “Plano Marshall” para a Ucrânia acabará sendo necessário.

A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Para isso, segundo ele, está prevista a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, para levar à justiça todos os criminosos de guerra responsáveis ​​por “crimes sangrentos contra civis” no Donbass.

Segundo o Ministério da Defesa da Federação Russa, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas e, em 25 de março, concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia . O principal objetivo do departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.