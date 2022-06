UE alertou para anos de preços altos do gás pela frente – CMIO

O bloco enfrentará sérios problemas na próxima temporada de aquecimento, diz ex-ministro de Energia da Rússia

Os preços do gás na UE continuarão altos por vários anos, disse o vice-premier e ex-ministro da Energia da Rússia, Aleksander Novak, nesta sexta-feira, alertando para problemas sérios em toda a Europa quando o período outono-inverno começar.

Falando no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, ele disse que o bloco precisa bombear mais 40-45 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás antes do início da temporada de aquecimento, uma quantidade equivalente a cerca de quatro meses de suprimentos russos. .

Em 2021, a UE importou 155 bcm de gás natural da Rússia, representando cerca de 45% das suas importações de gás e cerca de 40% do seu consumo total de gás.

Falando sobre o estado atual da indústria russa de petróleo e gás, Novak disse que março foi o mais difícil para o setor, mas que as empresas se adaptaram às mudanças.

A produção de gás pode diminuir cerca de 4-5% este ano para 730-750 bilhões de metros cúbicos, observou Novak, sugerindo, no entanto, que a queda não seria muito sentida, já que a produção de gás estava em níveis recordes no ano anterior.













A Rússia também começou a fornecer mais gás natural liquefeito (GNL) para a UE, acrescentou.

Falando no fórum na quinta-feira, Novak informou que até 95% do gás russo fornecido ao bloco agora está sendo pago em rublos, já que a maioria dos clientes aceitou as condições de pagamento de Moscou que foram introduzidas no final de março.

