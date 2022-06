Elon Musk se recusa a recuar no token criptográfico — CMIO

O bilionário CEO da Tesla e entusiasta de criptomoedas, Elon Musk, prometeu continuar apoiando a Dogecoin, apesar de uma ação movida contra ele no início desta semana, alegando que ele administrava um esquema de pirâmide para promover o token.

Em uma queixa apresentada em um tribunal federal em Manhattan na quinta-feira, o investidor de criptomoedas Keith Johnson acusou Musk de aumentar intencionalmente o preço do Dogecoin com suas observações sobre a criptomoeda, apenas para permitir que o preço caísse e lucrasse com a diferença.

“Os réus estavam cientes desde 2019 de que Dogecoin não tinha valor ainda promoveu Dogecoin para lucrar com sua negociação. Musk usou seu pedestal como o homem mais rico do mundo para operar e manipular o esquema de pirâmide Dogecoin para lucro, exposição e diversão”, disse a denúncia, conforme citado pela Reuters.













O advogado de Johnson não divulgou as provas que seu cliente tem. No entanto, a denúncia alega que a venda de Dogecoin coincidiu com os comentários de Musk no ‘Saturday Night Live’ da NBC, quando ele chamou Dogecoin de “uma agitação.” Antes desse comentário, o preço da moeda, que foi originalmente criada como uma piada, disparou devido às declarações de Musk no Twitter sobre seu valor.

Os advogados de Musk não comentaram imediatamente o processo, embora o bilionário tenha twittado no domingo: “Continuarei apoiando o Dogecoin.”

O investidor está exigindo US$ 258 bilhões de Musk em danos, o que representa o triplo do declínio no valor de mercado da Dogecoin desde maio de 2021. Ele também quer que o juiz impeça Musk e suas empresas de promover Dogecoin no futuro e declare o jogo de negociação Dogecoin.

