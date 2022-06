Crise de abastecimento: UE diz que alimentos e fertilizantes russos estão livres de sanções

“Nossas sanções não visam alimentos, não visam fertilizantes. Todo mundo que quiser comprar comida e fertilizantes russos, podem fazê-lo, sem obstáculos […] para que possam operar, comprar, transferir, garantir”, disse Borrell à imprensa antes de uma reunião com ministros das Relações Exteriores da UE, que deve se concentrar em maneiras de liberar grãos ucranianos presos nos portos do mar Negro em meio à crise e ao conflito militar em curso no país.

No entanto, as sanções da UE visam o transporte russo, impedindo que os grãos e fertilizantes do país sejam entregues ao mercado global. Isso levou a uma crescente crise alimentar, com os preços do trigo subindo para níveis recordes nos últimos dois meses.