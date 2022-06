DPR proíbe registro de pessoas jurídicas para residentes de países hostis

DONETSK, 21 de junho – RIA Novosti. A República Popular de Donetsk proibiu o registro de pessoas jurídicas cujos líderes, fundadores ou beneficiários sejam residentes de países hostis, segue a decisão do Comitê de Defesa do Estado da DPR.

De acordo com o canal Telegram do site oficial da república, as pessoas jurídicas que já tenham passado o registro estadual de acordo com a legislação local, dentre os fundadores e dirigentes das quais haja uma das categorias acima, devem, no prazo de dois meses, “garantir a destituição do chefe de seu cargo e a exclusão da composição dos fundadores das pessoas relevantes”.