Centenas de mortos em conflito étnico – testemunhas — CMIO

Um ataque mortal contra civis na região de Oromia, na Etiópia, foi um dos piores casos recentes de violência

Uma onda de violência étnica na Etiópia na semana passada resultou na morte de pelo menos 200 civis na região de Oromia do país. O governo central em Adis Abeba não confirmou imediatamente os relatos, mas reconheceu os ataques a pessoas inocentes.

“Contei 230 corpos. Receio que este seja o ataque mais mortífero contra civis que vimos em nossa vida”. Abdul-Seid Tahir, morador do condado de Gimbi, disse à Associated Press no domingo.

Os ataques teriam como alvo a comunidade étnica Amhara, uma das maiores do país africano. Testemunhas afirmaram que o Exército de Libertação Oromo (OLA), um grupo armado que busca a autodeterminação do povo Oromo, foi responsável pelos assassinatos. Eles disseram à agência de notícias que os militantes estavam retaliando contra os Amhara por uma série de derrotas sofridas contra as forças do governo.

O grupo negou as acusações, dizendo que o “regime e milícia local” estavam por trás das atrocidades. “Nossos combatentes nem chegaram a essa área quando os ataques ocorreram”, eles disseram.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, expressou indignação “ataques a civis inocentes e a destruição de meios de subsistência por forças ilegais e irregulares”. Em uma declaração em sua conta no Twitter, ele culpou “elementos cujo objetivo principal é aterrorizar as comunidades” para a violência.













Também no domingo, a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, nomeada pelo governo, confirmou que um vídeo que circula nas redes sociais desde sexta-feira mostra execuções extrajudiciais por forças do governo. A organização disse que pelo menos 30 pessoas, que supostamente faziam parte do OLA, foram mortas no incidente que aconteceu em dezembro de 2021.

O governo federal da Etiópia considera a OLA uma organização terrorista e insiste em chamá-la de OLF-Shene, que era o nome usado pela Comissão. Comentando sobre a onda de violência na região, pediu ao governo federal que encontre um “solução duradoura” para a crise.

O povo Amhara chegou em massa à região de Oromia há três décadas como parte de um programa de reassentamento patrocinado pelo governo. Diante dos ataques, eles agora pedem ao governo que os ajude a sair da área.

“O governo disse que está ouvindo, mas nenhuma ação foi tomada. Mais uma vez, esse tipo de assassinato se tornou a norma”, disse. O jornalista de Addis Abeba, Samuel Getachew, falou sobre a situação em uma entrevista à Al Jazeera. Ele disse que as restrições governamentais impostas às viagens dificultavam a divulgação do que estava acontecendo em Oromia.