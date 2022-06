O novo plano da UE não salvará a zona do euro – mídia — CMIO

O Banco Central Europeu apresentou uma ferramenta esta semana para ajudar os membros do sul com dívidas crescentes, mas os analistas duvidam que tenha sucesso

O novo plano de reinvestimento de títulos apresentado pelo Banco Central Europeu (BCE) no início desta semana para ajudar os estados endividados da UE provavelmente não funcionará, informaram a Reuters e a Bloomberg, citando analistas.

O BCE apresentou o plano para ajudar os membros do sul da UE, os mais endividados do bloco, com obrigações crescentes. O regulador disse que direcionaria dinheiro para nações mais endividadas da dívida que vence no esquema de apoio à pandemia de € 1,7 trilhão (US $ 1,8 trilhão). Isso significa que, enquanto antes do anúncio o processo de compra de títulos do BCE pelos estados acontecia de acordo com o investimento de cada país, agora seria dada preferência a países com alto endividamento, como a Itália, com empréstimos brutos de cerca de 150% do PIB.

No entanto, especialistas dizem que é improvável que a medida resolva a crise da dívida. Olli Rehn, chefe do Banco Central da Finlândia, disse à Reuters que a medida apenas ajudará a evitar "injustificado" o mercado se move e não ajudará os países em caso de problemas realmente grandes.













Markus Ferber, um membro alemão do Parlamento Europeu, observou que o BCE pode estar estendendo demais sua área de especialização.

“A função do BCE é garantir a estabilidade de preços, não garantir condições de financiamento favoráveis… Alguns países agora simplesmente recebem a conta de anos de políticas fiscais irresponsáveis”, disse ele à agência de notícias.

Segundo o analista financeiro Richard Cookson, enquanto o principal objetivo de um banco central é manter a inflação baixa, o regulador europeu parece ter um objetivo diferente – manter os membros mais fracos da UE “de deixar a união monetária.”

"O BCE colocou-se agora em uma posição impossível… Nos últimos 10 anos, em vez de metas de inflação, a política monetária foi definida com o objetivo de evitar que seus membros mais fracos saíssem da união monetária. Sem rodeios, não é mais um banco central com metas de inflação", escreveu Cookson em um artigo na Bloomberg.













Oferecendo a inflação crescente na maioria dos estados da UE como um exemplo das políticas fracassadas do BCE, ele disse que mesmo o recém-anunciado aumento da taxa de 0,25%, seu primeiro movimento em 11 anos, dificilmente mudaria a situação.

“O BCE poderia disfarçar suas verdadeiras intenções quando a inflação estava baixa, mas quando a inflação está alta e subindo, disfarçar seus verdadeiros objetivos torna-se impossível…”, disse ele, acrescentando que, embora possa ser arriscado mirar a inflação com aumentos das taxas, “tentar subsidiar tomadores mais fracos é uma política ainda pior.

“O BCE não deveria ter nada a ver com isso… Em última análise, não deveria ser o BCE decidir quem está e quem não está no euro,” afirmou, sublinhando que este ano “é provável que seja um ano decisivo para o euro.”

