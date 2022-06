Boris Johnson hospitalizado para cirurgia — CMIO

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi brevemente hospitalizado sob anestesia na segunda-feira pelo que seu gabinete chamou de “menor e rotina” operação sinusal. Ele está descansando em casa, com o vice-primeiro-ministro Dominic Raab servindo em seu lugar até que ele se recupere.

Johnson deve retornar ao trabalho na terça-feira, dependendo do “como ele se sente”, incluindo visitar Ruanda para uma reunião de chefes de governo da Commonwealth. No entanto, quaisquer decisões militares significativas – como movimentos em relação ao conflito na Ucrânia – feitas nas próximas 24 horas provavelmente serão deixadas para Raab.

A orientação do NHS sobre anestesia geral adverte contra “dirigir, beber álcool e assinar quaisquer documentos legais por 24 a 48 horas” após um procedimento, observando que os medicamentos podem afetar a memória e a concentração.













Embora a natureza da cirurgia de Johnson não tenha sido divulgada, o The Guardian sugeriu que ele havia sido submetido a uma cirurgia endoscópica funcional para sinusite crônica. O procedimento alarga os seios da face sem fazer cortes no rosto.

O gabinete de Johnson recusou-se a divulgar se o primeiro-ministro pulou a gigantesca lista de espera de 6,5 milhões de pessoas do NHS para receber o procedimento, apenas afirmando que a cirurgia havia sido agendada “por um tempo.” Um porta-voz disse que era “certamente não [his] compreensão” que a operação pode estar relacionada à infecção por Covid-19 diagnosticada por Johnson em 2020.

As listas de espera para procedimentos básicos no NHS aumentaram nos últimos dois anos, com milhões de cirurgias eletivas repetidamente adiadas devido aos regulamentos do Covid-19 que buscavam manter os leitos hospitalares vazios caso fossem solicitados por pacientes atingidos pelo vírus. Embora os procedimentos adiados sejam classificados como eletivos, atrasos tão longos correm o risco de permitir que situações não emergenciais se transformem em doenças fatais, como procedimentos de diagnóstico que normalmente detectariam câncer antes de se tornarem inoperáveis.