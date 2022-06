Bitcoin cai para baixa de 18 meses – CMIO

A capitalização de mercado da criptomoeda caiu mais de 70% desde sua alta histórica em novembro passado

A principal criptomoeda do mundo, o Bitcoin, caiu abaixo do limite de US$ 20.000 pela primeira vez desde dezembro de 2020, mostram dados de negociação.

A moeda caiu cerca de 13,7% em um período de 24 horas na tarde de sábado, para um mínimo de US$ 17.593, seu nível mais fraco em 18 meses. Em seguida, conseguiu recuperar algumas das perdas, recuando para US$ 18.556. Ele se recuperou um pouco mais no domingo, sendo negociado no verde a US$ 19.351 por volta das 12:00 GMT, mas os analistas estão céticos quanto a ganhos adicionais.

“Quebrar US $ 20.000 mostra que a confiança entrou em colapso para a indústria de criptomoedas e que você está vendo as últimas tensões”, disse à Reuters Edward Moya, analista de mercado sênior da OANDA, acrescentando que “até as líderes de torcida de criptomoedas mais barulhentas do grande rali agora estão quietas.”













“Eles ainda estão otimistas a longo prazo, mas não estão dizendo que esta é a hora de comprar a queda”.

Michael Purves, CEO da Tallbacken Capital, previu uma queda ainda mais dramática.

“Eu acho que isso vai cortar US $ 15.000… O caso para as instituições comprarem o mergulho é mais desafiado agora, uma vez que a utilidade do Bitcoin ainda não foi comprovada. Há tanta velocidade no lado negativo”, afirmou.













Além do crescente sentimento de risco que tomou conta do mercado devido à situação geopolítica, os analistas dizem que os problemas na indústria de criptomoedas também estão surtindo efeito. Por exemplo, a empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius congelou saques e transferências entre contas no início desta semana, enquanto há relatos de que empresas de criptomoedas começaram a demitir funcionários, temendo um declínio ainda maior nos preços do mercado de criptomoedas.

A atual queda de preço do Bitcoin também marcou a quebra de um nível de preço notável – o máximo histórico do token em relação ao ciclo de alta anterior. Esta é uma situação típica para a criptomoeda, que passou por vários ciclos de aumentos de preços seguidos de quedas. Alguns analistas estão esperançosos de que uma nova ascensão esteja próxima que levará o Bitcoin a novos máximos.

No geral, a capitalização de mercado do Bitcoin caiu para cerca de US$ 350 bilhões, uma queda de 73% em relação ao seu recorde histórico em novembro passado, de acordo com a CoinGecko.

