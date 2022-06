Lituânia muda o tom do bloqueio de Kaliningrado — CMIO

Vilnius insiste que não introduziu restrições adicionais, mas na verdade está aderindo às sanções da UE

O Ministério das Relações Exteriores da Lituânia entregou na segunda-feira uma nota ao encarregado de negócios de Moscou no país explicando a aplicação de sanções da UE ao trânsito de uma série de mercadorias entre a Rússia continental e Kaliningrado, um enclave russo situado entre a Polônia e a Lituânia.

Vilnius insiste que não proibiu totalmente o trânsito entre o enclave e o resto da Rússia e não introduziu quaisquer restrições adicionais. A Lituânia sustenta que o trânsito de passageiros e mercadorias não sujeitos a sanções da UE continuará em seu território como de costume.

“A Lituânia não impôs quaisquer restrições unilaterais, individuais ou adicionais ao trânsito. A Lituânia implementou consistentemente as sanções da UE, que têm diferentes períodos de transição e prazos para entrada em vigor”, leia a nota.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, afirmou que a decisão de impor essas restrições foi tomada por Vilnius após consultar a Comissão Europeia e foi implementada sob sua orientação.













O serviço ferroviário estatal da Lituânia, LTG Cargo, que opera a única rota ferroviária terrestre que liga Kaliningrado à Rússia continental, anunciou no sábado que não permitirá mais o trânsito de mercadorias sancionadas pela UE por seu território.

O serviço citou um esclarecimento da Comissão Europeia afirmando que, se mercadorias e cargas sancionadas viajarem de uma parte da Rússia para outra, mas através do território da UE, seu trânsito deveria ser proibido.

Desde então, as autoridades russas criticaram a medida como um “bloqueio econômico” da região de Kaliningrado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou na segunda-feira que a decisão de Vilnius foi “sem precedente” e “uma violação de tudo e qualquer coisa”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o governo de Vilnius “provocante” ações são uma violação das obrigações legais internacionais do país para permitir o trânsito de carga entre a Rússia e Kaliningrado. Ela disse que a Rússia vê esse movimento como “abertamente hostil” e que, a menos que a Lituânia levante imediatamente essas restrições, a Rússia se reserva o direito de “defender seus interesses nacionais”.













Enquanto isso, o chefe da comissão russa para a defesa da soberania do Estado, Andrey Klimov, argumentou que a ação da Lituânia foi um ato de “agressão direta” contra Moscou e que, a menos que a UE subjugasse seu estado-membro, a Rússia teria liberdade para “resolver o problema do trânsito de Kaliningrado criado pela Lituânia por QUALQUER meio escolhido por nós.”

De acordo com o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, que alertou para as intenções de Vilnius na sexta-feira, as novas restrições, que proíbem o trânsito de mercadorias como carvão, metais, materiais de construção e tecnologia avançada, afetarão quase 50% de todo o fluxo de carga para a região.