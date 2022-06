A Alemanha e a Áustria anunciaram anteriormente o retorno à operação de usinas termelétricas a carvão, cujo trabalho foi interrompido. A Holanda decidiu remover as restrições à operação dessas usinas no período de 2022 a 2024, a fim de reduzir o risco de escassez de combustível azul.

O chefe da Comissão Europeia sublinhou que a UE está a tomar “medidas de emergência” para evitar as possíveis consequências de uma diminuição do abastecimento da Rússia, incluindo medidas de poupança de energia e “priorização” no domínio do fornecimento de gás às empresas.

É relatado que até 24 de fevereiro, cerca de 40 por cento das reservas totais de gás do bloco foram recebidas da Rússia. Além disso, a publicação de negócios observa que os preços do gás na União Europeia aumentaram pelo menos seis vezes desde o início da pandemia de COVID-19.

De acordo com o Financial Times, a Itália e alguns outros países podem seguir a Alemanha e a Áustria para reiniciar usinas a carvão.

Mais cedo, a Gazprom disse que devido a restrições na estação de compressão de Portovaya, poderá fornecer gás através do Nord Stream no valor de até 100 milhões de metros cúbicos por dia, contra os 167 milhões planejados. O motivo foi o atraso no trabalho da Siemens, que não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás do reparo a tempo. A empresa alemã confirmou esta informação: a turbina foi reparada “por razões técnicas” na fábrica da Siemens Energy em Montreal e não pode ser devolvida devido às sanções do Canadá contra a Rússia.