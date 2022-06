WP: Canhoneiras iranianas abordaram navios dos EUA no Golfo Pérsico

WASHINGTON, 21 de junho – RIA Novosti. Três canhoneiras do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana abordaram dois navios da Marinha dos EUA no Golfo Pérsico em “velocidade perigosamente alta”, informou o Washington Post, citando fontes.

O navio de patrulha da Marinha dos EUA USS Sirocco, juntamente com o navio de transporte militar americano de alta velocidade USNS Choctaw County, estavam cruzando as águas internacionais do Golfo Pérsico quando três barcos iranianos começaram a se mover em direção a eles. Note-se que eles mudaram a trajetória do movimento apenas quando o navio de patrulha dos EUA emitiu um aviso sonoro.