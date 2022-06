Navio gigante inacabado destinado à sucata — CMIO

O navio de cruzeiro inacabado Global Dream II deve ser vendido para sucata com o mesmo destino pairando sobre seu navio irmão quase completo

Um mega-liner inacabado, o Global Dream II, que deveria se tornar um dos maiores navios do mundo, será vendido para sucata depois que seu proprietário, a empresa Genting Hong Kong, faliu.

A administração de falências agora está tentando revender alguns dos sistemas e motores da embarcação, informou a revista alemã da indústria de cruzeiros An Bord, citando o administrador de insolvências Christoph Morgen. O casco inacabado do navio, completo apenas na parte inferior, será posteriormente vendido para sucata.

A administração da insolvência está agora mais focada no navio irmão do navio, o Global Dream, que está atualmente preso no estaleiro MV Werften em Wismar, na costa báltica da Alemanha. O estaleiro faliu no início deste ano e foi adquirido pela ThyssenKrupp Marine Systems. Espera-se que a empresa use a instalação para construir embarcações navais, incluindo submarinos.

O navio de cruzeiro gigante está cerca de 80% completo e em condições de navegar, portanto, pode ser rebocado “qualquer lugar” em todo o mundo, de acordo com a administração de falências. Até agora, no entanto, a administração não conseguiu encontrar compradores para o navio. A Stena, uma empresa de transporte com sede na Suécia, estaria de olho na compra, mas o possível acordo desmoronou em maio.













“Tivemos vários compradores sérios para o navio. No final, as conversas se concentraram em uma parte interessada que queria assumir e operar o navio junto com os outros navios da empresa de navegação Genting”, disse. Morgen disse naquela época.

Caso a administração não consiga encontrar um novo proprietário para o enorme navio “nas semanas que vem,” pode acabar em um ferro-velho como seu malfadado navio irmão, sugeriu An Bord. Os navios de cruzeiro da classe Global estavam destinados a se tornar alguns dos maiores do mundo em termos de tamanho, medindo cerca de 208.000 arqueação bruta. Esperava-se que os navios fossem capazes de levar mais de 9.000 passageiros a bordo, potencialmente se tornando os maiores nesse aspecto.

A indústria de cruzeiros foi fortemente afetada pela pandemia de coronavírus, com várias linhas quebrando devido ao impacto do Covid-19 e às restrições impostas às viagens em todo o mundo. Grandes navios de cruzeiro eram focos do vírus no início da pandemia, com passageiros e tripulantes contraindo a doença em massa nos ambientes confinados de navios marítimos, que repetidamente ficavam encalhados no mar devido a surtos.