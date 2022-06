“Eu não explicaria o lado legal de seu cativeiro. Uma coisa é clara: eles cometeram crimes . Eles não são membros do Exército ucraniano. A Convenção de Genebra não se aplica a eles”, explicou.

Alexander John-Robert Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh relataram à emissora de TV RT como foram capturados após serem abandonados por seus comandantes ucranianos em uma batalha em Donbass. Eles falaram com a imprensa russa de um centro de detenção na República Popular de Donetsk (RPD).

No início de junho, a Suprema Corte da RPD condenou à morte dois cidadãos do Reino Unido e um do Marrocos que lutaram ao lado de militantes ucranianos.